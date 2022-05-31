Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что парламент обратился к Совету нацбезопаности и обороны (СНБО) Украины с требованием ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Он отметил, что кроме главы Русской православной церкви в чёрный список просят внести и других церковных деятелей, которые «системно и активно» поддерживают спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.
В частности, речь идёт от руководителе отдела внешних церковных связей РПЦ митрополите Волоколамском Иларионе, замруководителе отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерее Николае Балашове, митрополите Псковском и Пороховском Тихоне, архиепископе Сыктывкарском и Коми-Зырянском Питириме.
Железняк добавил, что обращение поддержали 292 депутата Верховной рады Украины.
Ранее в РПЦ заявили, что политическое противостояние нельзя переводить в религиозную сферу, и возможные санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются абсолютно недопустимыми.
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