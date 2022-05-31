В РПЦ заявили о недопустимости санкций ЕС в отношении патриарха

Представители Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что политическое противостояние нельзя переводить в религиозную сферу, сообщает NEWS.ru.

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В РПЦ подчеркнули, что возможный ввод санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются абсолютно недопустимыми.

«Попытки наложения санкций на религиозных лидеров являются нонсенсом... Это является абсолютно недопустимым», — заключили в РПЦ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриарх Кирилл может попасть в очередной чёрный список Евросоюза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желающим включить главу РПЦ в санкционный список следует молиться.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Патриарх КириллРПЦСанкции ЕС
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