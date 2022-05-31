«Молитесь». Захарова оценила планы ЕС ввести санкции против Партиарха Кирилла

Комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о планах ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви она отметила, что Евросоюз может попасть в ответный список Патриарха.

«Пусть молится, чтобы Патриарх Кирилл не включил Европейский союз в ответный список. Хотя и без этого записочки о здравии Евросоюза давно никто не подаёт», - написала Захарова.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада направлены против российского народа, сообщает RT.

