«Молитесь». Захарова оценила планы ЕС ввести санкции против Партиарха Кирилла
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegra-канале заявила, что желающим включить в санкционный список Патриарха Кирилла следует молиться.
Комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о планах ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви она отметила, что Евросоюз может попасть в ответный список Патриарха.
«Пусть молится, чтобы Патриарх Кирилл не включил Европейский союз в ответный список. Хотя и без этого записочки о здравии Евросоюза давно никто не подаёт», - написала Захарова.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада направлены против российского народа, сообщает RT.
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