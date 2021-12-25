Володин напомнил о десяти новых законах, вступающих в силу в январе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в январе 2022 года. В своем Telegram-канале политик опубликовал инфографику и уделил особое внимание десятке «самых значимых из принятых решений».
В их числе Володин назвал законы об «увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов» и другие.
В числе главных новых законов следующего года Володин назвал защиту прав людей, не желающих проходить биометрию.
«Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг», - отметил законодатель.
Еще одно нововведение поможет россиянам сохранить свои средства и защитит людей от попадания в «долговую ловушку».
«Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», - отметил Вячеслав Володин.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий кредитным организациям автоматически списывать социальные выплаты в счёт погашения долгов граждан, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
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