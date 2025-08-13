СМИ: Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, стремясь выполнить предвыборное обещание и завершить боевые действия, может согласиться на условия России по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Atlantic.

По данным издания, в Вашингтоне опасаются, что желание Трампа как можно скорее прекратить конфликт может привести к уступкам Москве, независимо от позиции Киева.