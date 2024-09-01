ПВО сбили украинский дрон на подлете к Ярославлю
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Ярославлю. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.
Он добавил, что на месте падения украинского БПЛА нет разрушений и пострадавших.
При этом Евраев предупредил, что в регионе могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. В связи с этим глава региона призвал жителей при обнаружении обломков отходить на безопасное расстояние и обращаться по телефону 112.
Всего за ночь 1 сентября дежурные средства ПВО России уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 регионами страны.
26 августа RT сообщил, что беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 1 сентября на подлете к Москве было сбито 10 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru