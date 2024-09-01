ПВО сбили украинский дрон на подлете к Ярославлю

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Ярославлю. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.

Он добавил, что на месте падения украинского БПЛА нет разрушений и пострадавших.

При этом Евраев предупредил, что в регионе могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. В связи с этим глава региона призвал жителей при обнаружении обломков отходить на безопасное расстояние и обращаться по телефону 112.

Московский НПЗ и Каширская ГРЭС: Беспилотники ВСУ пытались атаковать столицу

Всего за ночь 1 сентября дежурные средства ПВО России уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 регионами страны.

26 августа RT сообщил, что беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 1 сентября на подлете к Москве было сбито 10 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:СпецоперацияПВОВСУБеспилотникиЯрославль

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