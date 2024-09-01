ПВО сбили украинский дрон на подлете к Ярославлю

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Ярославлю. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.

Он добавил, что на месте падения украинского БПЛА нет разрушений и пострадавших.

При этом Евраев предупредил, что в регионе могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. В связи с этим глава региона призвал жителей при обнаружении обломков отходить на безопасное расстояние и обращаться по телефону 112.