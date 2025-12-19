Свинцов назвал слово, которым можно описать прямую линию Путина

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что прошедшую прямую линию президента России Владимира Путина можно назвать «уверенной». По его словам, глава государства продемонстрировал гражданам понимание будущего страны и задал позитивный настрой на предстоящие годы.

Свинцов отметил, что, по его оценке, Путин стремился донести до россиян ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Депутат выразил мнение, что 2026 год будет восприниматься гражданами как период уверенности в будущем страны, а также в перспективах следующих поколений и старшего возраста.

Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 млн

Парламентарий подчеркнул, что в ходе прямой линии президент затронул широкий круг тем, включая специальную военную операцию, экономику, образование и меры поддержки семей участников СВО. По его словам, выступление главы государства создало у аудитории понимание того, что страна движется в верном направлении.

Свинцов также заявил, что продолжительное общение президента с гражданами показало, по его мнению, уверенность российских властей в достижении поставленных целей и итоговом успехе по ключевым направлениям государственной политики, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ДепутатПрямая Линия С Владимиром Путиным

Горячие новости

Все новости

партнеры