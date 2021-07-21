Путину – подарок, Зеленского – к Байдену. Меркель согласовала с США «Северный поток – 2»

США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток – 2». Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она подчеркнула, что детали должны быть обнародованы в ближайшие часы. Пока же известно, что по условиям соглашения, Германия обязана будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Берлин будет добиваться санкций в отношении Москвы, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны, пояснила Нуланд.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что договоренности Германии и США по «Северному потоку-2» являются позитивным исходом для России, позволяющим исключить возможность «политических» манипуляций газопроводом.

«Германии все-таки, видимо, удалось в ходе переговоров отстоять "Северный поток-2". Основная интрига была – сможет ли США заставить Европу создать отдельный правовой режим функционирования этого газопровода. Сейчас он будет функционировать по общему европейскому законодательству, и его нельзя будет останавливать по политическим мотивам. Это запрещено. А США хотели протолкнуть идею, что если Россия делает что-то неправильно с точки зрения политики, "Северный поток-2" останавливается. Этот особый правовой режим, по сути, санкционный, хотели связать с политическими действиями Москвы под предлогом, что Россия что-то делает на Украине. Естественно, каждые пять минут США заявляли бы, что Россия нарушает эти договоренности, ущемляет Украину и угрожает ей, и не дали бы работать "Северному потоку-2". В ходе переговоров Германия, видимо, смогла доказать, что не будет вводить такой правовой режим. Это победа Германии и "Северного потока-2", а также позитивный исход для России. Никакого особого правового режима нет, механизм остановки "Северного потока-2" не выработан, а значит, он будет нормально работать», - сказал Юшков.