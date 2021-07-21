Путину – подарок, Зеленского – к Байдену. Меркель согласовала с США «Северный поток – 2»
После достигнутого США и Германией соглашения по «Северному потоку – 2» Меркель позвонила Путину, а Байден вызвал Зеленского в Белый дом.
США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток – 2». Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она подчеркнула, что детали должны быть обнародованы в ближайшие часы. Пока же известно, что по условиям соглашения, Германия обязана будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Берлин будет добиваться санкций в отношении Москвы, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны, пояснила Нуланд.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что договоренности Германии и США по «Северному потоку-2» являются позитивным исходом для России, позволяющим исключить возможность «политических» манипуляций газопроводом.
«Германии все-таки, видимо, удалось в ходе переговоров отстоять "Северный поток-2". Основная интрига была – сможет ли США заставить Европу создать отдельный правовой режим функционирования этого газопровода. Сейчас он будет функционировать по общему европейскому законодательству, и его нельзя будет останавливать по политическим мотивам. Это запрещено. А США хотели протолкнуть идею, что если Россия делает что-то неправильно с точки зрения политики, "Северный поток-2" останавливается. Этот особый правовой режим, по сути, санкционный, хотели связать с политическими действиями Москвы под предлогом, что Россия что-то делает на Украине. Естественно, каждые пять минут США заявляли бы, что Россия нарушает эти договоренности, ущемляет Украину и угрожает ей, и не дали бы работать "Северному потоку-2". В ходе переговоров Германия, видимо, смогла доказать, что не будет вводить такой правовой режим. Это победа Германии и "Северного потока-2", а также позитивный исход для России. Никакого особого правового режима нет, механизм остановки "Северного потока-2" не выработан, а значит, он будет нормально работать», - сказал Юшков.
Худший сценарий. Украинский экс-посол в США призвал Киев готовиться к достройке «Северного потока-2»
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что Украина постоянно пытается поучать своих патронов, однако американцы больше этого не потерпят. Так он прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию, что в Белом доме попросили украинских политиков воздержаться от комментариев в связи с новыми соглашениями Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».
«Правильно американцы реагируют. США договариваются с Германией, торгуются, чтобы Украина получала поддержку от немцев. А Украина ничего не придумывает лучше, чем хамить. Просто хамить! Это в ее манере – постоянно изображать из себя жертву, обвиняя своих патронов, что они ведут абсолютно неправильную политику, и поучать их. Так не пойдет! Потому что даже патрону Украины, в этом случае это – Америка, это уже совсем не нравится. И они показывают, что, если украинцы будут поучать американские власти, американцы этого не потерпят. Думаю, что это было предупреждение, направленное украинским властям. Одуматься! Понять, что сделка между Вашингтоном и Берлином заключается в пользу Украины, и помолчать», - отметил политолог.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Москва использует проект «Северный поток - 2», чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма. Он сравнил «Северный поток – 2» с флэш-роялем на руках России.
Комментируя это заявление Зеленского, украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что президенту Украины больше подходят домино и кости, пояснив, что у Киева нет карт, чтобы помешать достройке газопровода.
Немецкая пресса уже отреагировала на сообщения о том, что США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». Газета Die Welt написала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце своего правления сделала подарок президенту России Владимиру Путину, достигнув компромисса с США по реализации «Северного потока – 2». Между тем, сама Меркель уже провела телефонные переговоры с российским лидером. В ходе беседы обсуждались энергетические вопросы, в частности, транзит газа через Украину, а также реализация минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Сразу за сообщениями о достигнутой договорённости США и Германии по «Северному потоку – 2» последовали и новости из Белого дома. Там озвучили дату встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена – она состоится в Вашингтоне 30 августа. На официальном сайте Белого дома отмечается, что «визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины». Также из опубликованного сообщения следует, что лидеры двух стран обсудят борьбу с коррупцией на Украине и проекты демократических реформ.
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