Путин объяснил, почему США добиваются скорейшего урегулирования на Украине

Отдельно Путин подчеркнул, что такое же понимание причин необходимости ускорения процесса есть и у президента США Дональда Трампа.

По словам российского лидера, США и их глава имеют «своё видение» того, почему вопрос должен быть решён в сжатые сроки, передает «Радиоточка НСН».

