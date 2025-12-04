Путин объяснил, почему США добиваются скорейшего урегулирования на Украине

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине.

Он отметил, что в Вашингтоне исходят из собственных соображений, которые, по его мнению, побуждают американскую сторону стремиться к быстрому урегулированию ситуации.

Отдельно Путин подчеркнул, что такое же понимание причин необходимости ускорения процесса есть и у президента США Дональда Трампа.

По словам российского лидера, США и их глава имеют «своё видение» того, почему вопрос должен быть решён в сжатые сроки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
