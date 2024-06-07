Путин заявил об отсутствии в России осознанной миграционной политики

Президент Владимир Путин заявил, что осознанной миграционной политики в России пока нет. По его мнению, к ее обсуждению необходимо вернуться.

По словам главы государства, России нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов. Он назвал это «осмысленной миграционной политикой» и заявил, что она пока не выстроена.