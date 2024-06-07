Путин заявил об отсутствии в России осознанной миграционной политики
Президент Владимир Путин заявил, что осознанной миграционной политики в России пока нет. По его мнению, к ее обсуждению необходимо вернуться.
По словам главы государства, России нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов. Он назвал это «осмысленной миграционной политикой» и заявил, что она пока не выстроена.
«Нельзя не видеть, что проблемы не существует — она есть»,— сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Он добавил, что мигранты не должны создавать проблемы для российских граждан.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в России с января по апрель 2024 года на 13% выросло число тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, по сравнению с тем же периодом 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru