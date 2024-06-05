СКР: число тяжких преступлений, совершенных мигрантами в РФ, выросло на 13%

При этом, количество изнасилований за тот же период этого года выросло на 40%, а детская и подростковая преступность среди трудовых мигрантов в России - на 70%.

Председатель СКР подчеркнул, что пополнение сводок все новыми противоправными фактами повышает недовольство миграционной ситуацией.

По его словам, с начала этого года сотрудники ведомства направили в суды на 25% больше уголовных дел, чем за аналогичный период 2023-го.

Бастрыкин поручил подчиненным продолжить проведение специальных рейдов в местах скопления приезжих, в том числе на рынках, стройках, в этнических кафе, спортивных клубах и хостелах, а также призывать в армию натурализованных граждан РФ.

Ранее в России призвали не ужесточать, а совершенствовать контроль за мигрантами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

