СКР: число тяжких преступлений, совершенных мигрантами в РФ, выросло на 13%
В России с января по апрель 2024 года на 13% выросло число тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом доложили главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на оперативном совещании, которое состоялось 5 июня, сообщает «Парламентская газета».
При этом, количество изнасилований за тот же период этого года выросло на 40%, а детская и подростковая преступность среди трудовых мигрантов в России - на 70%.
Председатель СКР подчеркнул, что пополнение сводок все новыми противоправными фактами повышает недовольство миграционной ситуацией.
По его словам, с начала этого года сотрудники ведомства направили в суды на 25% больше уголовных дел, чем за аналогичный период 2023-го.
Бастрыкин поручил подчиненным продолжить проведение специальных рейдов в местах скопления приезжих, в том числе на рынках, стройках, в этнических кафе, спортивных клубах и хостелах, а также призывать в армию натурализованных граждан РФ.
Ранее в России призвали не ужесточать, а совершенствовать контроль за мигрантами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru