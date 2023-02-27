Путин заявил о защите России от неонацистов

Российский лидер отметил, что ССО успешно справляются с самыми ответственными и сложными задачами стратегической значимости по всему миру.

Путин добавил, что бойцы не раз доказывали это в том числе в ходе спецоперации на Украине, в точности выполняя полученные приказы, защищая боевых товарищей, прикрывая стариков, женщин и детей и оберегая Россию от неонацистской угрозы.

Ранее Путин заявил, что фонд по поддержке семей погибших участников специальной военной операции на Украине и ветеранов будет напрямую подчинён правительству. Об этом сообщило агентство НСН.



