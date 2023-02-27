Путин заявил о защите России от неонацистов

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) оберегают Россию от неонацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении ко дню ССО. Слова Путина опубликованы на официальном портале Кремля.

Путин: цель спецоперации – защита людей и России

Российский лидер отметил, что ССО успешно справляются с самыми ответственными и сложными задачами стратегической значимости по всему миру.

Путин добавил, что бойцы не раз доказывали это в том числе в ходе спецоперации на Украине, в точности выполняя полученные приказы, защищая боевых товарищей, прикрывая стариков, женщин и детей и оберегая Россию от неонацистской угрозы.

Ранее Путин заявил, что фонд по поддержке семей погибших участников специальной военной операции на Украине и ветеранов будет напрямую подчинён правительству. Об этом сообщило агентство НСН.


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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:НацизмСпецоперацияВладимир Путин
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