Путин: цель спецоперации – защита людей и России

По его словам, Россию следует защитить от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к её границам территориях.

«И мы этого не можем допустить», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин назвал «неонацистским» правящий режим на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

