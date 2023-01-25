Путин: цель спецоперации – защита людей и России
Целью спецоперации по защите Донбасса в первую очередь является защита людей и самой России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», сообщает РИА Новости.
По его словам, Россию следует защитить от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к её границам территориях.
«И мы этого не можем допустить», — отметил президент.
Ранее Владимир Путин назвал «неонацистским» правящий режим на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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