Путин: цель спецоперации – защита людей и России

Целью спецоперации по защите Донбасса в первую очередь является защита людей и самой России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», сообщает РИА Новости.

Путин заявил,что Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине

По его словам, Россию следует защитить от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к её границам территориях.

«И мы этого не можем допустить», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин назвал «неонацистским» правящий режим на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыРоссияСпецоперацияВладимир Путин
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