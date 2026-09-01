Путин призвал Пашиняна быстрее определиться со вступлением Армении в ЕС
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ходе переговоров российский лидер заявил, что стремление Еревана в Евросоюз создает сложности из-за участия республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что Москве необходимо понимать, как строить двусторонние отношения дальше, и попросил армянскую сторону как можно быстрее определиться с выбором.
По его словам, принятие закона о начале процедуры вступления в другую организацию будет означать фактический выход из ЕАЭС, что потребует корректировки российской торговой и экономической политики. Российский президент предложил предоставить выбор армянскому народу и узнать мнение граждан через референдум
Глава российского государства отметил, что Москва с уважением относится к любому решению Еревана и всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений. Путин указал на успешные совместные проекты двух стран в сфере мирного атома, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики, которые продолжают активно развиваться.
В свою очередь Никол Пашинян заверил, что Армения заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Российской Федерацией.
Ранее Пашинян заявил, что после событий 2021–2023 годов Еревану сложно называть Россию стратегическим партнером, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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