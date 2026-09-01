Путин призвал Пашиняна быстрее определиться со вступлением Армении в ЕС

По его словам, принятие закона о начале процедуры вступления в другую организацию будет означать фактический выход из ЕАЭС, что потребует корректировки российской торговой и экономической политики. Российский президент предложил предоставить выбор армянскому народу и узнать мнение граждан через референдум

Глава российского государства отметил, что Москва с уважением относится к любому решению Еревана и всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений. Путин указал на успешные совместные проекты двух стран в сфере мирного атома, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики, которые продолжают активно развиваться.

В свою очередь Никол Пашинян заверил, что Армения заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Российской Федерацией.

Ранее Пашинян заявил, что после событий 2021–2023 годов Еревану сложно называть Россию стратегическим партнером, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

