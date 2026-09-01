Военный эксперт объяснил главный смысл ударов ВС РФ по Киеву

Удары Вооруженных сил России по сборочным производствам и объектам энергетики на Украине, в частности в Киеве, позволяют существенно снизить интенсивность атак на российскую территорию и сократить потери личного состава. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам специалиста, российские войска успешно ликвидируют предприятия, где из привезенных машинокомплектов собирали военную технику. Уничтожение как самих компонентов, так и производственных мощностей приведет к значительному снижению количества ударов по России. Кроме того, ВС РФ продолжают разрушать технологические объекты в украинской столице, дополняя эти атаки ударами по энергетической инфраструктуре.