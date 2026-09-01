Военный эксперт объяснил главный смысл ударов ВС РФ по Киеву

Удары Вооруженных сил России по сборочным производствам и объектам энергетики на Украине, в частности в Киеве, позволяют существенно снизить интенсивность атак на российскую территорию и сократить потери личного состава. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам специалиста, российские войска успешно ликвидируют предприятия, где из привезенных машинокомплектов собирали военную технику. Уничтожение как самих компонентов, так и производственных мощностей приведет к значительному снижению количества ударов по России. Кроме того, ВС РФ продолжают разрушать технологические объекты в украинской столице, дополняя эти атаки ударами по энергетической инфраструктуре.

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Матвийчук отметил, что подобные действия способствуют последовательной демилитаризации Украины и защищают мирных граждан от террористических вылазок.

В качестве примера он привел недавнее уничтожение локомотивного депо в Броварах. Эксперт подчеркнул, что каждый такой объект идет в плюс российской армии, обеспечивая безопасность и спокойную жизнь жителям России.

Российские военные ранее в числе прочих объектов поразили логистический хаб «Пирогово» на территории Киевской области, использовавшийся для складирования товаров для ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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