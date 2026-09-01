FIBA сняла все ограничения с российских баскетболистов и тренеров
Международная федерация баскетбола (FIBA) отменила все ограничения в отношении российских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц как в классическом баскетболе, так и в дисциплине 3×3. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета FIBA в Швейцарии, передает RT.
Согласно официальному заявлению федерации, отдельные российские и белорусские спортсмены получили право участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации с немедленным вступлением решения в силу. Официальные лица также могут назначаться на все должности для обслуживания международных матчей.
Вопрос возвращения национальных сборных пока остается открытым и требует дополнительной координации с Международным олимпийским комитетом и другими профильными структурами. Окончательные решения по участию команд во всех возрастных категориях планируется принять на заседании центрального совета FIBA в декабре 2026 года.
Ранее десять стран Европы высказались против возвращения России и Белоруссии на баскетбольные турниры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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