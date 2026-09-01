FIBA сняла все ограничения с российских баскетболистов и тренеров

Международная федерация баскетбола (FIBA) отменила все ограничения в отношении российских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц как в классическом баскетболе, так и в дисциплине 3×3. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета FIBA в Швейцарии, передает RT.

Согласно официальному заявлению федерации, отдельные российские и белорусские спортсмены получили право участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации с немедленным вступлением решения в силу. Официальные лица также могут назначаться на все должности для обслуживания международных матчей.