Ozon предложил продавцам хранить товары на складах в Казахстане

Маркетплейс Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах, расположенных в Алма-Ате и Астане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям из России, Казахстана и Киргизии, сообщили представители компании в своем Telegram-канале.

Для поставок в казахстанские кластеры не потребуются дополнительные документы — продавцу достаточно оформить заявку и выбрать соответствующие объекты. До 30 сентября компания отменила отдельную плату за кросс-докинг при перевозке товаров в Алма-Ату и Астану, что снижает затраты для продавцов.

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Доставка заказов из Казахстана в Россию занимает несколько дней. В частности, в Екатеринбург товары поступают в среднем за четыре-пять дней. Размещение на складах позволит увеличить продажи за счет быстрой доставки для местных покупателей в Казахстане и Киргизии.

В логистических центрах Казахстана можно размещать любое количество товаров, включая крупногабаритные позиции, отметили в Ozon.

Ранее Ozon анонсировал использование своих пунктов выдачи заказов в качестве небольших логистических хабов для хранения продукции продавцов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Интернет-торговлямаркетплейсКазахстан

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