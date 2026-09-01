Ozon предложил продавцам хранить товары на складах в Казахстане

Маркетплейс Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах, расположенных в Алма-Ате и Астане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям из России, Казахстана и Киргизии, сообщили представители компании в своем Telegram-канале.

Для поставок в казахстанские кластеры не потребуются дополнительные документы — продавцу достаточно оформить заявку и выбрать соответствующие объекты. До 30 сентября компания отменила отдельную плату за кросс-докинг при перевозке товаров в Алма-Ату и Астану, что снижает затраты для продавцов.