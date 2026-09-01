Минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5%

Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в России с начала 2026 года увеличилась на 8,5 процента и в июле составила в среднем 8159 рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

Наиболее высокая стоимость базового продуктового набора зафиксирована в дальневосточных регионах. На Чукотке минимальная корзина обходится в 21 085,9 рубля, в Камчатском крае — 13 451,3 рубля. Самыми доступными продукты остаются в Мордовии (6591,1 рубля) и Саратовской области (6800,2 рубля).

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В столичных агломерациях цены на базовый набор продуктов заметно выше среднероссийских. В Москве минимальная корзина стоит 9697,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 9564,8 рубля, в Московской области — 8858 рублей, в Ленинградской — 9191,4 рубля. В Калининградской области продукты обходятся в 9753 рубля, в Хабаровском крае — 10 436 рублей, тогда как в Татарстане и Омской области цены значительно ниже — 7305,7 и 7273,3 рубля соответственно.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов питания, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, а также овощи и фрукты.

Между тем за три месяца цены на куриные яйца увеличились на 140%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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