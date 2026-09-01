Минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5%

Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в России с начала 2026 года увеличилась на 8,5 процента и в июле составила в среднем 8159 рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

Наиболее высокая стоимость базового продуктового набора зафиксирована в дальневосточных регионах. На Чукотке минимальная корзина обходится в 21 085,9 рубля, в Камчатском крае — 13 451,3 рубля. Самыми доступными продукты остаются в Мордовии (6591,1 рубля) и Саратовской области (6800,2 рубля).