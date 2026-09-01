Министры финансов ЕС отказались от фото с Силуановым на G20 в США
Европейские министры финансов отказались от участия в традиционной совместной фотосессии с главой российского Минфина Антоном Силуановым на саммите «Большой двадцатки» в США. Как пишет газета Handelsblatt, инициатором демарша выступил министр финансов Германии Ларс Клингбайль.
По информации издания, европейские коллеги заранее договорились бойкотировать групповое фото, если на нем будет присутствовать представитель России. В результате коллективного решения итоговая «семейная» фотография была сделана без Силуанова и российской делегации.
Клингбайль подтвердил, что в ходе предварительных обсуждений четко обозначил свою позицию — он не будет позировать рядом с российским министром. Немецкий чиновник выразил благодарность европейским коллегам за солидарность, отметив, что совместные действия привели к тому, что традиционная фотосессия прошло без участия российской стороны.
При этом Силуанов выступил с докладом на саммите, а на полях G20 провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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