Министры финансов ЕС отказались от фото с Силуановым на G20 в США

Европейские министры финансов отказались от участия в традиционной совместной фотосессии с главой российского Минфина Антоном Силуановым на саммите «Большой двадцатки» в США. Как пишет газета Handelsblatt, инициатором демарша выступил министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

По информации издания, европейские коллеги заранее договорились бойкотировать групповое фото, если на нем будет присутствовать представитель России. В результате коллективного решения итоговая «семейная» фотография была сделана без Силуанова и российской делегации.