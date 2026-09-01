На Украине ввели крупные штрафы за русский язык в школьных чатах

Украинским родителям и учителям грозит административная ответственность за переписку на русском языке в учебных чатах. Максимальный размер взыскания может достигать 11 900 гривен (23, 2 тысяч рублей по текущему курсу), сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в комментарии изданию «Страна», передают «Ведомости».

Под действие языковых норм подпадают любые формы коммуникации между участниками образовательного процесса. Родительские и классные чаты, где затрагиваются вопросы организации учебы, приравниваются к публичной образовательной сфере. Чиновница подчеркнула, что украинский язык обязателен не только в ходе учебных занятий, но также на переменах, внеклассных мероприятиях и при любом профессиональном общении педагогического состава.