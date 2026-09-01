На Украине ввели крупные штрафы за русский язык в школьных чатах

Украинским родителям и учителям грозит административная ответственность за переписку на русском языке в учебных чатах. Максимальный размер взыскания может достигать 11 900 гривен (23, 2 тысяч рублей по текущему курсу), сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в комментарии изданию «Страна», передают «Ведомости».

Под действие языковых норм подпадают любые формы коммуникации между участниками образовательного процесса. Родительские и классные чаты, где затрагиваются вопросы организации учебы, приравниваются к публичной образовательной сфере. Чиновница подчеркнула, что украинский язык обязателен не только в ходе учебных занятий, но также на переменах, внеклассных мероприятиях и при любом профессиональном общении педагогического состава.

Лантратова: Украина отказывается забирать своих же граждан

При первичном нарушении закон предусматривает официальное предупреждение либо денежный штраф в размере от 3400 до 5100 гривен (от 6630 до 9945 рублей). Если аналогичный инцидент повторится в течение года, сумма взыскания существенно возрастает — от 8500 до 11 900 гривен (от 16 575 до 23 205 рублей).

Ранее рэпера Потапа призвали лишить звания заслуженного артиста Украины из-за русского языка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:УкраинаРусский Язык

Горячие новости

Все новости

партнеры