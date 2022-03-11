Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной проводятся практически на ежедневно, сообщает РИА Новости.

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В ходе встречи в Москве с президентом Белорусскии Александром Лукашенко российский лидер упомянул, что есть «определённые позитивные сдвиги».

«Переговоры проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — отметил Путин.

Президент РФ также пообещал своему белорусскому коллеге проинформировать его «о ситуации на украинском направлении» поподробнее.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия серьёзно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для «говорильни».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаРоссияПереговорыВладимир Путин
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