Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Киевом

В ходе встречи в Москве с президентом Белорусскии Александром Лукашенко российский лидер упомянул, что есть «определённые позитивные сдвиги».

«Переговоры проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — отметил Путин.

Президент РФ также пообещал своему белорусскому коллеге проинформировать его «о ситуации на украинском направлении» поподробнее.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия серьёзно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для «говорильни».