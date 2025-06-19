«Поставить точку»: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Путин на полях ПМЭФ призвал Украину к переговорам на фоне ухудшения ситуации для Киева. Он объяснил, почему РФ не планирует нападать на страны НАТО, а также сообщил, что Иран не проявил интереса к совместным проектам в сфере ПВО.
Российский лидер Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Беседа завершилась уже глубокой ночью, глава государства ответил на вопросы про Украину, Европу, Ближний Восток и другие.
УКРАИНА: ТОЧКА ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Так, Владимир Путин заявил, что готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, но уже на завершающем этапе переговоров – «чтобы поставить точку».
«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да. Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры - ради Бога, пускай это будет Зеленский. Но вопрос не в этом. Вопрос - кто будет подписывать документы», - сказал он, отметив, что у нынешней власти в Киеве нет легитимности.
По его словам, Москва опасается, что любое соглашение с Украиной может быть «выброшено в помойку», когда к власти там «придет следующий человек». Путин призвал решить все эти нюансы, подчеркнув, что Москва хочет завершить конфликт, в приоритете – мирный путь и переговоры.
По его словам, новый раунд переговоров российской и украинской делегаций может пройти уже после 22 июня.
Глава государства подчеркнул, что для России важно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго, чтобы он нет возобновился.
По его словам, ВС РФ имеют стратегическое наступление на всех направлениях по линии боевого соприкосновения. Путин предупредил, что ситуация для Киева будет только ухудшаться.
«ВСУ укомплектованы на 47 процентов, а штурмовые подразделения и того меньше, и что дальше?», - спросил глава государства.
Ответил Путин и на вопрос про Трампа. Он признал, что встреча с американским коллегой могла бы быть полезной, но она должна быть соответствующим образом подготовленной.
Также Путин допустил, что конфликт на Украине мог бы не случиться, если бы в это время главой Белого дома был Дональд Трамп. Сам Трамп неоднократно заявлял, что «никогда бы не допустил такого сценария на Украине».
ЕВРОПА: ЛЕГЕНДА О НАПАДЕНИИ И РАКЕТЫ
Также Владимир Путин в очередной раз назвал возможное нападение России на НАТО легендой и бредом.
«Эта легенда, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», - отметил он.
Президент напомнил, что Германия, например, сейчас вынуждена балансировать на грани рецессии из-за отказа от российского газа.
По его словам, Москва не считает перевооружение Североатлантического альянса угрозой для себя. Путин подчеркнул, что Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Глава государства указал, что РФ постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонительные возможности.
При этом президент сообщил о применении немецкой военной техники в Курской области — регионе, который Германия признает российским.
«Немецкая техника была в Курске. На российской земле, включая территории, которые Берлин однозначно считает частью РФ», - сказал он, отметив, что Германия наряду с другими европейскими странами не считается нейтральным государством в конфликте на Украине.
Путин заверил, что возможная поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, зато еще больше ударит по отношениям Берлина и Москвы.
«Если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, но отношения наши совсем испортит. Мы рассматриваем ФРГ как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях и как соучастника», - заключил он.
По ракетам Taurus при необходимости будут работать зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2» и «Бук-М3», а также С-300, С-350 и С-400, которые признаны лучшими в мире, говорил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Ничего сверхъестественного в этих ракетах нет, они просто более дальнобойные, чем британские Storm Shadow. Более дальнобойные ракеты на более 300 километров пока никто поставлять не стал. Все понимают, что Россия ответит и мало не покажется никому», - отметил он.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ИРАН И МИРНЫЙ АТОМ
Разумеется, журналисты не оставили эскалацию на Ближнем Востоке без внимания на встрече с Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы этого блока, президент РФ подчеркнул, что участникам конфликта необходимо правильно договориться с учетом интересов всех сторон.
По его словам, соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, не только в энергетике, а также право Израиля на безусловную безопасность.
Он уточнил, что Россия постоянно находится в контакте с иранскими партнерами, «они были сегодня и будут в ближайшие дни». Путин добавил, что Иран не обращался к РФ за поддержкой из-за обострения конфликта с Израилем.
Отвечая на вопрос о строительстве АЭС «Бушер» с участием России, Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем по вопросам безопасности и подчеркнул, что российские специалисты продолжат работу в Иране.
«Наши специалисты работают в "Бушере", мы не уходим. Разве это не поддержка? За другой поддержкой к нам Иран и не обращался», - заключил он.
Президент добавил, что подземные заводы Ирана не повреждены и работают, а также сообщил, что Иран не заинтересовался сотрудничеством с Россией в сфере ПВО.
До этого Трамп заявил, что пока «не заинтересовался» предложением российского лидера о посредничестве в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.
«Давайте сначала разберемся с Россией, а этим можете озаботиться позже», - процитировал Трамп свой ответ Путину.
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