По его словам, Москва опасается, что любое соглашение с Украиной может быть «выброшено в помойку», когда к власти там «придет следующий человек». Путин призвал решить все эти нюансы, подчеркнув, что Москва хочет завершить конфликт, в приоритете – мирный путь и переговоры.

По его словам, новый раунд переговоров российской и украинской делегаций может пройти уже после 22 июня.

Глава государства подчеркнул, что для России важно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго, чтобы он нет возобновился.

По его словам, ВС РФ имеют стратегическое наступление на всех направлениях по линии боевого соприкосновения. Путин предупредил, что ситуация для Киева будет только ухудшаться.

«ВСУ укомплектованы на 47 процентов, а штурмовые подразделения и того меньше, и что дальше?», - спросил глава государства.

Ответил Путин и на вопрос про Трампа. Он признал, что встреча с американским коллегой могла бы быть полезной, но она должна быть соответствующим образом подготовленной.

Также Путин допустил, что конфликт на Украине мог бы не случиться, если бы в это время главой Белого дома был Дональд Трамп. Сам Трамп неоднократно заявлял, что «никогда бы не допустил такого сценария на Украине».

ЕВРОПА: ЛЕГЕНДА О НАПАДЕНИИ И РАКЕТЫ

Также Владимир Путин в очередной раз назвал возможное нападение России на НАТО легендой и бредом.

«Эта легенда, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», - отметил он.

Президент напомнил, что Германия, например, сейчас вынуждена балансировать на грани рецессии из-за отказа от российского газа.

По его словам, Москва не считает перевооружение Североатлантического альянса угрозой для себя. Путин подчеркнул, что Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Глава государства указал, что РФ постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонительные возможности.

При этом президент сообщил о применении немецкой военной техники в Курской области — регионе, который Германия признает российским.