Путин заявил о готовности России предоставить вакцины от COVID-19 нуждающимся странам

Выступая на саммите Группы двадцати (G20), Путин заявил о неизбежной конкуренции на рынке вакцин. Несмотря на это, считает российский лидер, портфель препаратов против коронавируса нужно формировать исходя из гуманитарных целей.

«Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим, общественным достоянием. Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин.

Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, при каких условиях возможно влияние российской вакцины на курс рубля.

«Позитивное влияние на курс рубля могло бы быть, если бы у России действительно была эта вакцина, которая прошла все три стадии клинических испытаний и была бы уникальным продуктом, аналогов которому не существует на мировом рынке. Если бы Россия была на этом рынке монополистом или хотя бы занимала его значительную долю. Тогда бы она продавала эту вакцину за рубеж, и был бы приток капитала в страну. Но для того, чтобы это сказалось на курсе рубля, нужно ее продать на триллион рублей минимум. А лучше на три-четыре триллиона. Или если бы из-за этой вакцины в Россию бы устремились инвесторы из-за рубежа», - заметил Жуковский.

