Путин заявил о готовности России предоставить вакцины от COVID-19 нуждающимся странам
Россия готова предоставить препараты от COVID-19 нуждающимся странам. По мнению президента страны Владимира Путина, эффективные и безопасные вакцины должны стать общедоступным достоянием, сообщает ТАСС.
Выступая на саммите Группы двадцати (G20), Путин заявил о неизбежной конкуренции на рынке вакцин. Несмотря на это, считает российский лидер, портфель препаратов против коронавируса нужно формировать исходя из гуманитарных целей.
«Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим, общественным достоянием. Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин.
Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, при каких условиях возможно влияние российской вакцины на курс рубля.
«Позитивное влияние на курс рубля могло бы быть, если бы у России действительно была эта вакцина, которая прошла все три стадии клинических испытаний и была бы уникальным продуктом, аналогов которому не существует на мировом рынке. Если бы Россия была на этом рынке монополистом или хотя бы занимала его значительную долю. Тогда бы она продавала эту вакцину за рубеж, и был бы приток капитала в страну. Но для того, чтобы это сказалось на курсе рубля, нужно ее продать на триллион рублей минимум. А лучше на три-четыре триллиона. Или если бы из-за этой вакцины в Россию бы устремились инвесторы из-за рубежа», - заметил Жуковский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 822 / сут.
Умерли
35 778+467 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+26 021 / сут.
- Путин заявил о готовности России предоставить вакцины от COVID-19 нуждающимся странам
- Голландский журналист взломал совещание министров обороны Евросоюза в Zoom
- Президент Азербайджана подтвердил завершение конфликта в Нагорном Карабахе
- Эрдоган готовит Турцию занять ведущее место в новом миропорядке
- Россия после санкций Лондона ввела запрет на въезд 25 британцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru