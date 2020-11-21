В Армению поступили образцы российской вакцины «Спутник V»
Образцы вакцины от коронавируса «Спутник V» передал в Ереване министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения», - пояснил Мурашко.
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».
Утром в субботу глава Минобороны Сергей Шойгу по поручению президента страны вылетел в Ереван в рабочим визитом. Его цель - недопущение кровопролития и решение гуманитарных задач силами российских миротворцев в зоне военного конфликта на территории Нагорного Карабаха.
Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
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