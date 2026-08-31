Власти разрешили продажу на АЗС бензина классов Евро-2 и Евро-3

С 1 сентября на российских автозаправках официально разрешена реализация автомобильного бензина и дизельного горючего экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Соответствующее постановление правительства будет действовать до 30 июня 2027 года, передает РИА Новости.

В Минэнерго пояснили, что данное решение призвано привести розничные требования к реализации горючего в соответствие с ранее принятыми нормами о допуске в обращение продукции различных экологических категорий. Временный режим позволит снять существующие ограничения на продажу таких марок на заправках.

До принятия постановления указанные виды бензина и дизеля могли отгружаться нефтеперерабатывающими заводами исключительно по внутренним контрактам, тогда как их свободная реализация через розничные сети была затруднена. Теперь в течение установленного периода они смогут поступать на АЗС на единых рыночных условиях.