Эксперты рассказали, куда ходят на экскурсии жители Москвы и Петербурга

За последний год на экскурсиях в своем городе побывали 20% москвичей и 24% петербуржцев. В столице наиболее востребованными оказались музеи и галереи (33%), исторические маршруты (29%) и прогулки по старинным зданиям (26%). Петербуржцы чаще отдавали предпочтение водным прогулкам с гидом (50%), вечерним и ночным маршрутам (25%), а также экскурсиям с необычной подачей (21%).

Интересно, что интерактивные прогулки с детьми популярнее в Москве — их посещали 19% экскурсантов против 10% в Петербурге. При выборе программы москвичи в первую очередь оценивают тему и продолжительность, тогда как для петербуржцев важнее образовательная ценность экскурсии и личность гида.

Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН ранее рассказал, куда россияне поедут отдыхать предстоящей осенью.

