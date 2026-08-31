Эксперты рассказали, куда ходят на экскурсии жители Москвы и Петербурга
Жители двух столиц демонстрируют разные подходы к выбору городских экскурсий. Согласно исследованию сервиса «Трипстер», результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru», побывать на промышленных объектах хотели бы 29% москвичей и 19% петербуржцев.
При этом жителей Санкт-Петербурга значительно сильнее привлекают экскурсии по замкам, театральному закулисью и уникальным зданиям — такой формат выбрали 60% против 49% в Москве.
За последний год на экскурсиях в своем городе побывали 20% москвичей и 24% петербуржцев. В столице наиболее востребованными оказались музеи и галереи (33%), исторические маршруты (29%) и прогулки по старинным зданиям (26%). Петербуржцы чаще отдавали предпочтение водным прогулкам с гидом (50%), вечерним и ночным маршрутам (25%), а также экскурсиям с необычной подачей (21%).
Интересно, что интерактивные прогулки с детьми популярнее в Москве — их посещали 19% экскурсантов против 10% в Петербурге. При выборе программы москвичи в первую очередь оценивают тему и продолжительность, тогда как для петербуржцев важнее образовательная ценность экскурсии и личность гида.
Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН ранее рассказал, куда россияне поедут отдыхать предстоящей осенью.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Власти разрешили продажу на АЗС бензина классов Евро-2 и Евро-3
- Россияне стали приносить в МФЦ своих кур и петухов для регистрации
- Выгодный обмен: В России ждут бессрочный безвиз с Китаем с 2027 года
- Карелия и Золотое кольцо: Где отдохнуть в России до 100 тысяч рублей
- Эксперт рассказала, кому будет сложно получить ипотеку в 2027 году
- Путин своим указом увеличил численность центрального аппарата ФСО
- Путин заявил о движении РФ к завершению украинского конфликта
- Силуанов и Бессент обсудили в США урегулирование на Украине
- Эксперты рассказали, куда ходят на экскурсии жители Москвы и Петербурга
- Лоза высмеял решение «Первого канала» сделать Дмитриенко наставником «Голоса»