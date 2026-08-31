Карелия и Золотое кольцо: Где отдохнуть в России до 100 тысяч рублей

Россияне должны подумать осенью не о пляжном отдыхе, много экскурсионных программ, заявила НСН Мария Козлова.

Осень — отличная пора для выгодных экскурсионных поездок, рассказала НСН менеджер по России туроператора «Спектрум» Мария Козлова.

Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12,1–20% в годовом выражении. Это связано с падением спроса на отдых на курортах Черного моря и логистическими трудностями. Увеличивается и конкуренция с зарубежными направлениями. Об этом сообщает «Коммерсант». Козлова не согласилась с такими выводами.

АТОР: Россияне стали чаще выбирать пляжный отдых вместо экскурсий
«На наш взгляд, вопрос не столько в продвижении этих направлений, сколько в сезонных предпочтениях самих туристов. Для многих путешественников летний отпуск по-прежнему ассоциируется прежде всего с отдыхом на побережье. Осенью же меняется мотивация к поездке, и на первый план выходят экскурсионные, оздоровительные и природные маршруты. Осенью туристам стоит обратить внимание на Калининградскую область, Алтай, Карелию, Кавказские Минеральные Воды и маршруты по городам Золотого кольца. Эти направления позволяют сочетать экскурсионный, природный и оздоровительный отдых и хорошо подходят для поездок в межсезонье. Стоимость отдыха в Калининграде осенью начинается от 76 тысяч рублей на двоих с перелетом, в Карелии — от 87 тысяч рублей на двоих с перелетом», — объяснила она.

Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов посоветовал в эфире НСН главные направления для отдыха осенью.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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