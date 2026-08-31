Осень — отличная пора для выгодных экскурсионных поездок, рассказала НСН менеджер по России туроператора «Спектрум» Мария Козлова.

Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12,1–20% в годовом выражении. Это связано с падением спроса на отдых на курортах Черного моря и логистическими трудностями. Увеличивается и конкуренция с зарубежными направлениями. Об этом сообщает «Коммерсант». Козлова не согласилась с такими выводами.