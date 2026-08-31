Песков: Путин и Си Цзиньпин «по касательной» затронули в Бишкеке вопрос Украины
Переговоры российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке прошли в дружественной, конструктивной атмосфере. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в основном главы государств обсуждали двусторонние отношения и весь объём торгово-экономического взаимодействия, а также кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки дня.
«Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной, собственно обсуждения не было», - заключил представитель Кремля.
Ранее постпред Китая при ООН Сунь Лэй заявил, что руководство КНР призывает Россию и Украину как можно быстрее вернуться за стол переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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