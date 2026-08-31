Путин своим указом увеличил численность центрального аппарата ФСО

Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 785 до 812 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно документу, новая численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО установлена с 1 июля 2026 года. Указ вступил в силу 31 августа, в день его подписания главой государства.

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Это уже второе расширение штата службы за последние годы. С 1 января 2024 года центральный аппарат ФСО насчитывал 775 человек, а с 1 января 2025 года его численность была увеличена до 785 сотрудников.

В задачи ФСО входят обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов, организация связи для органов власти, участие в борьбе с терроризмом и обеспечении информационной безопасности. Деятельностью этой спецслужбы руководит лично президент России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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