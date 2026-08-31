Путин своим указом увеличил численность центрального аппарата ФСО

Это уже второе расширение штата службы за последние годы. С 1 января 2024 года центральный аппарат ФСО насчитывал 775 человек, а с 1 января 2025 года его численность была увеличена до 785 сотрудников.

В задачи ФСО входят обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов, организация связи для органов власти, участие в борьбе с терроризмом и обеспечении информационной безопасности. Деятельностью этой спецслужбы руководит лично президент России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

