Путин своим указом увеличил численность центрального аппарата ФСО
Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 785 до 812 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
Согласно документу, новая численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО установлена с 1 июля 2026 года. Указ вступил в силу 31 августа, в день его подписания главой государства.
Это уже второе расширение штата службы за последние годы. С 1 января 2024 года центральный аппарат ФСО насчитывал 775 человек, а с 1 января 2025 года его численность была увеличена до 785 сотрудников.
В задачи ФСО входят обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов, организация связи для органов власти, участие в борьбе с терроризмом и обеспечении информационной безопасности. Деятельностью этой спецслужбы руководит лично президент России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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