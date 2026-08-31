Лоза высмеял решение «Первого канала» сделать Дмитриенко наставником «Голоса»
Выбрав 20-летнего исполнителя Ваню Дмитриенко наставником шоу «Голос. Дети» создатели проекта сделали ставку не на навыки, а на популярность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил певец Юрий Лоза.
Он раскритиковал решение «Первого канала», отметив, что выбор наставников вокального конкурса уже давно не учитывает таланты и знания, которые могла бы получить молодёжь - важна лишь слава.
«Даже странно, что до сих пор не учит страну петь Клава Кока – её сильно раскрутили за последнее время», — указал Лоза.
Также музыкант пошутил, что в будущем занять кресла наставников вполне могут популярные сериальные актёры, которые «с удовольствием объяснят певцам – как брать высокие или низкие ноты».
Ранее Лоза заявил «Радиоточке НСН», что не собирается исполнять песню «Плот» в коллаборации с кем-то из молодых рэперов.
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