Лоза высмеял решение «Первого канала» сделать Дмитриенко наставником «Голоса»

Он раскритиковал решение «Первого канала», отметив, что выбор наставников вокального конкурса уже давно не учитывает таланты и знания, которые могла бы получить молодёжь - важна лишь слава.

«Даже странно, что до сих пор не учит страну петь Клава Кока – её сильно раскрутили за последнее время», — указал Лоза.

Также музыкант пошутил, что в будущем занять кресла наставников вполне могут популярные сериальные актёры, которые «с удовольствием объяснят певцам – как брать высокие или низкие ноты».

Ранее Лоза заявил «Радиоточке НСН», что не собирается исполнять песню «Плот» в коллаборации с кем-то из молодых рэперов.