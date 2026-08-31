Песков: В Москве готовы принять Зеленского для переговоров
Если украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет переговоров, то он может приехать в Москву. Как пишут «Известия», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что о готовности принять Зеленского в российской столице неоднократно говорил глава государства Владимир Путин. И позиция Москвы по данному вопросу не изменилась.
«Если говорить о саммите, он необходим для того, чтобы финализировать какие-то договорённости, а сами договорённости нужно готовить в ходе очень сложных переговоров», — заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новых предложений по урегулированию конфликта от Украины не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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