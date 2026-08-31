Песков: В Москве готовы принять Зеленского для переговоров

Он указал, что о готовности принять Зеленского в российской столице неоднократно говорил глава государства Владимир Путин. И позиция Москвы по данному вопросу не изменилась.

«Если говорить о саммите, он необходим для того, чтобы финализировать какие-то договорённости, а сами договорённости нужно готовить в ходе очень сложных переговоров», — заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новых предложений по урегулированию конфликта от Украины не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

