Россияне стали приносить в МФЦ своих кур и петухов для регистрации

Россияне начали массово приносить своих кур и петухов в многофункциональные центры (МФЦ). Об этом пишут в соцсетях и Telegram-каналах на фоне новых требований об обязательной регистрации домашней птицы, сообщает РБК.

Россельхознадзор пояснил, что владельцы подсобных хозяйств с более чем десятью птицами должны поставить их на учет до 1 сентября 2026 года. Для тех, у кого поголовье меньше, срок продлен до сентября 2029 года. Учет обязателен для всех видов птиц, включая кур, уток, гусей, индеек и страусов.

Россельхознадзор ограничил транзит через Россию мяса птицы из Евросоюза

Для регистрации нужно обратиться не в МФЦ, а в районную ветслужбу, которая проверит помещение и внесет данные в федеральную систему «Хорриот». Птиц регистрируют группой, присваивают им общий номер и размещают табличку на курятнике. Каждой курице отдельный паспорт не требуется, но обо всех изменениях в хозяйстве придется сообщать государству.

Без регистрации владелец не сможет получить ветеринарные документы на птиц и продукцию. За продажу такой продукции без документов грозит административная ответственность. Штраф для обычных граждан составит от 500 до 1000 рублей, для ИП — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с НСН ранее объяснил спад производства курицы в России тем, что оно долгое время было нерентабельным.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФермерыРоссельхознадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры