Россияне стали приносить в МФЦ своих кур и петухов для регистрации

Для регистрации нужно обратиться не в МФЦ, а в районную ветслужбу, которая проверит помещение и внесет данные в федеральную систему «Хорриот». Птиц регистрируют группой, присваивают им общий номер и размещают табличку на курятнике. Каждой курице отдельный паспорт не требуется, но обо всех изменениях в хозяйстве придется сообщать государству.

Без регистрации владелец не сможет получить ветеринарные документы на птиц и продукцию. За продажу такой продукции без документов грозит административная ответственность. Штраф для обычных граждан составит от 500 до 1000 рублей, для ИП — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с НСН ранее объяснил спад производства курицы в России тем, что оно долгое время было нерентабельным.

