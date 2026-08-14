Белый дом назвал трагичной передачу оружия Украине при Байдене
Белый дом назвал трагичной политику предыдущей администрации Джо Байдена по передаче большого количества вооружений иностранным государствам, в том числе Украине. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.
По ее словам, экс-президент США раздал огромное количество боеприпасов, что Ливитт назвала «прискорбным и трагичным». Она подчеркнула, что нынешний президент Дональд Трамп подходит к вопросам военной поддержки «куда более рассудительно» и уже четко обозначил свою позицию по поставкам для Киева.
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон должен быть крайне осторожен с выдачей лицензий на производство американских вооружений.
Он отметил, что США не давали согласия на передачу Украине технологий производства систем Patriot и крылатых ракет Tomahawk, поставив под сомнение саму возможность таких поставок, несмотря на заявления украинского лидера Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ДТП будет больше: В России резко ускорилось старение автопарка
- Российские гимнастки завершили ЧМ во Франкфурте без наград
- РКН озвучил суммы штрафов за утечки персональных данных россиян
- Белый дом назвал трагичной передачу оружия Украине при Байдене
- Нейросеть Claude впервые стала управлять магазином и уволила сотрудника
- Страны ЕС в июле закупили российское топливо на 1,5 млрд евро
- СМИ: Франция могла потерять сотни военных на Украине
- В Госдуме предложили заменить латинскую «P» на русскую «П» на парковках
- Пореченков объяснил, почему без духовности нет русской литературы
- Пчеловод рассказал, как выбрать настоящий мёд