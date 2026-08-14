Белый дом назвал трагичной передачу оружия Украине при Байдене

Белый дом назвал трагичной политику предыдущей администрации Джо Байдена по передаче большого количества вооружений иностранным государствам, в том числе Украине. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

По ее словам, экс-президент США раздал огромное количество боеприпасов, что Ливитт назвала «прискорбным и трагичным». Она подчеркнула, что нынешний президент Дональд Трамп подходит к вопросам военной поддержки «куда более рассудительно» и уже четко обозначил свою позицию по поставкам для Киева.