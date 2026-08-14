Белый дом назвал трагичной передачу оружия Украине при Байдене

Белый дом назвал трагичной политику предыдущей администрации Джо Байдена по передаче большого количества вооружений иностранным государствам, в том числе Украине. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

По ее словам, экс-президент США раздал огромное количество боеприпасов, что Ливитт назвала «прискорбным и трагичным». Она подчеркнула, что нынешний президент Дональд Трамп подходит к вопросам военной поддержки «куда более рассудительно» и уже четко обозначил свою позицию по поставкам для Киева.

СМИ: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон должен быть крайне осторожен с выдачей лицензий на производство американских вооружений.

Он отметил, что США не давали согласия на передачу Украине технологий производства систем Patriot и крылатых ракет Tomahawk, поставив под сомнение саму возможность таких поставок, несмотря на заявления украинского лидера Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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