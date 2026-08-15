ДТП будет больше: В России резко ускорилось старение автопарка
Средний возраст легкового автомобиля в России уже превысил 15 лет, что негативно сказывается на общей безопасности дорожного движения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
По словам гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, сейчас этот показатель составляет 15,4 года, а за последнее десятилетие отечественный автопарк постарел почти на треть. Самый молодой парк зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые старые машины традиционно ездят по дорогам Дальнего Востока и Сибири из-за обилия подержанных праворульных японцев.
Эксперты предупреждают, что старение машин напрямую влияет на тяжесть последствий от аварий. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что даже полностью исправный автомобиль 15–20-летней давности конструктивно сильно уступает современным моделям.
На многих возрастных машинах отсутствуют активные системы безопасности вроде ABS и ESP, которые помогают избежать внештатных ситуаций на дороге. Кроме того, такие автомобили часто лишены пассивной защиты, включая подушки безопасности и преднатяжители ремней, что значительно повышает риски для людей при столкновениях.
Между тем россиянам объяснили, почему сложно подобрать запчасти для китайских авто, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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