ДТП будет больше: В России резко ускорилось старение автопарка

Средний возраст легкового автомобиля в России уже превысил 15 лет, что негативно сказывается на общей безопасности дорожного движения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По словам гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, сейчас этот показатель составляет 15,4 года, а за последнее десятилетие отечественный автопарк постарел почти на треть. Самый молодой парк зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые старые машины традиционно ездят по дорогам Дальнего Востока и Сибири из-за обилия подержанных праворульных японцев.