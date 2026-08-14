Нейросеть Claude впервые стала управлять магазином и уволила сотрудника
ИИ-ассистент Claude от компании Anthropic впервые принял решение об увольнении сотрудника, выступая в роли менеджера розничного магазина в Сан-Франциско. Об этом сообщает журнал Time.
Поводом для увольнения стали систематические опоздания работника, который отсутствовал на 17 из 23 смен. Это первый известный случай, когда нейросеть в роли руководителя самостоятельно приняла кадровое решение о расставании с подчиненным.
Примечательно, что Claude долгое время не замечал проблему из-за ограничений собственной памяти. Разработанное им руководство для сотрудников исчезло из рабочей памяти, из-за чего ИИ стал снисходительным и даже советовал подчиненным не переживать из-за опозданий.
Между тем психолог объяснила, как российской молодежи не остаться без работы в эпоху нейросетей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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