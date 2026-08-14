Нейросеть Claude впервые стала управлять магазином и уволила сотрудника

ИИ-ассистент Claude от компании Anthropic впервые принял решение об увольнении сотрудника, выступая в роли менеджера розничного магазина в Сан-Франциско. Об этом сообщает журнал Time.

Поводом для увольнения стали систематические опоздания работника, который отсутствовал на 17 из 23 смен. Это первый известный случай, когда нейросеть в роли руководителя самостоятельно приняла кадровое решение о расставании с подчиненным.