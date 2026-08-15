Трамп: США могут уничтожить Иран, но не хотят

США могут уничтожить Иран, однако не хотят этого, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Иран готовит «войну доказательств» против США из-за фосфорных бомб

«Мы способны уничтожить все это место. Мы не хотим этого делать», – отметил глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что в случае атаки Тегерана ответные действия со стороны США будут в сто раз сильнее.

Ранее американский президент сообщил, что будет добиваться компенсации от Ирана за гибель военнослужащих США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры