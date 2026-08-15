Трамп: США могут уничтожить Иран, но не хотят
15 августа 202602:27
Юлия Савченко
США могут уничтожить Иран, однако не хотят этого, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
«Мы способны уничтожить все это место. Мы не хотим этого делать», – отметил глава Белого дома.
Также Трамп заявил, что в случае атаки Тегерана ответные действия со стороны США будут в сто раз сильнее.
Ранее американский президент сообщил, что будет добиваться компенсации от Ирана за гибель военнослужащих США.
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