Трамп: США могут уничтожить Иран, но не хотят

«Мы способны уничтожить все это место. Мы не хотим этого делать», – отметил глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что в случае атаки Тегерана ответные действия со стороны США будут в сто раз сильнее.

Ранее американский президент сообщил, что будет добиваться компенсации от Ирана за гибель военнослужащих США.

