В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6

Толчки произошли в 21.58 по времени UTC (00.58 мск). Сейсмособытие было зафиксировано на расстоянии 162 километров от города Лабуан-Баджо. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Сведений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,3.

