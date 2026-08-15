В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6
15 августа 202601:28
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировали у берегов острова Флорес в Индонезии. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Толчки произошли в 21.58 по времени UTC (00.58 мск). Сейсмособытие было зафиксировано на расстоянии 162 километров от города Лабуан-Баджо. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.
Сведений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее в Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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