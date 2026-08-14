Российские гимнастки завершили ЧМ во Франкфурте без наград

Российские спортсменки завершили чемпионат мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне без наград в индивидуальном многоборье в пятницу, 14 августа.

Мария Борисова остановилась в шаге от пьедестала в ЧМ по художественной гимнастике, заняв пятое место с результатом 116 баллов. София Ильтерякова финишировала на двенадцатой позиции, набрав 113,150 балла. В квалификации обе россиянки выступили увереннее, показав третий и четвертый результаты.

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Для обеих спортсменок это был дебют на мировом первенстве. При этом россиянки соревновались в нейтральном статусе, без флага и гимна, поскольку турнир во Франкфурте ранее уже адаптировал ограничения, введенные международной федерацией.

Чемпионкой мира стала выступающая за Германию олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева, набравшая 119,500 балла. Серебро завоевала болгарка Стиляна Николова (117,600), бронза досталась итальянке Софии Раффаэлли (117,550).

Между тем, российская гимнастка Ангелина Мельникова за четыре снаряда завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы в Загребе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыХудожественная Гимнастика

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