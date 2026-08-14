Российские гимнастки завершили ЧМ во Франкфурте без наград

Российские спортсменки завершили чемпионат мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне без наград в индивидуальном многоборье в пятницу, 14 августа.

Мария Борисова остановилась в шаге от пьедестала в ЧМ по художественной гимнастике, заняв пятое место с результатом 116 баллов. София Ильтерякова финишировала на двенадцатой позиции, набрав 113,150 балла. В квалификации обе россиянки выступили увереннее, показав третий и четвертый результаты.