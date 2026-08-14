Российские гимнастки завершили ЧМ во Франкфурте без наград
Российские спортсменки завершили чемпионат мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне без наград в индивидуальном многоборье в пятницу, 14 августа.
Мария Борисова остановилась в шаге от пьедестала в ЧМ по художественной гимнастике, заняв пятое место с результатом 116 баллов. София Ильтерякова финишировала на двенадцатой позиции, набрав 113,150 балла. В квалификации обе россиянки выступили увереннее, показав третий и четвертый результаты.
Для обеих спортсменок это был дебют на мировом первенстве. При этом россиянки соревновались в нейтральном статусе, без флага и гимна, поскольку турнир во Франкфурте ранее уже адаптировал ограничения, введенные международной федерацией.
Чемпионкой мира стала выступающая за Германию олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева, набравшая 119,500 балла. Серебро завоевала болгарка Стиляна Николова (117,600), бронза досталась итальянке Софии Раффаэлли (117,550).
Между тем, российская гимнастка Ангелина Мельникова за четыре снаряда завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы в Загребе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ДТП будет больше: В России резко ускорилось старение автопарка
- Российские гимнастки завершили ЧМ во Франкфурте без наград
- РКН озвучил суммы штрафов за утечки персональных данных россиян
- Белый дом назвал трагичной передачу оружия Украине при Байдене
- Нейросеть Claude впервые стала управлять магазином и уволила сотрудника
- Страны ЕС в июле закупили российское топливо на 1,5 млрд евро
- СМИ: Франция могла потерять сотни военных на Украине
- В Госдуме предложили заменить латинскую «P» на русскую «П» на парковках
- Пореченков объяснил, почему без духовности нет русской литературы
- Пчеловод рассказал, как выбрать настоящий мёд