РКН озвучил суммы штрафов за утечки персональных данных россиян
Роскомнадзор (РКН) за последние полтора года назначил российским компаниям штрафы на общую сумму 2,6 млн рублей за утечки персональных данных. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер, сообщает РБК.
За этот период РКН провел 52 административных расследования, вынес 19 предупреждений и составил 40 протоколов. Ведомство пока не применяло оборотные штрафы за повторные утечки, введенные с 30 мая 2025 года, так как подобных инцидентов зафиксировано не было.
По словам Вагнера, опасения экспертов о тяжелых финансовых последствиях для бизнеса оказались домыслами. Замглавы РКН отметил, что новые нормы дали ожидаемый эффект: компании перестали откладывать меры по защите информации и стали уделять больше внимания безопасности данных.
По итогам 2024 года ведомство зафиксировало 135 утечек, которые затронули более 710 млн записей о россиянах. Внеплановые проверки операторов проводились в случаях, когда их базы данных были скомпрометированы, но они не подтверждали сам факт утечки.
Разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН рассказал, что стремительное распространение ИИ-технологий несет не только возможности, но и серьезные угрозы — в первую очередь из‑за роста числа утечек данных пользователей.
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