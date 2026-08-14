РКН озвучил суммы штрафов за утечки персональных данных россиян

По словам Вагнера, опасения экспертов о тяжелых финансовых последствиях для бизнеса оказались домыслами. Замглавы РКН отметил, что новые нормы дали ожидаемый эффект: компании перестали откладывать меры по защите информации и стали уделять больше внимания безопасности данных.

По итогам 2024 года ведомство зафиксировало 135 утечек, которые затронули более 710 млн записей о россиянах. Внеплановые проверки операторов проводились в случаях, когда их базы данных были скомпрометированы, но они не подтверждали сам факт утечки.

Разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН рассказал, что стремительное распространение ИИ-технологий несет не только возможности, но и серьезные угрозы — в первую очередь из‑за роста числа утечек данных пользователей.

