Мирошник заявил о бессмысленности переговоров с Украиной без внешнего участия
Украина не принимает самостоятельных решений и не сможет гарантировать выполнение каких-либо договоренностей, которые могли быть достигнуты в ходе переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями».
Как отметил дипломат, «решения принимаются не в Киеве».
«Поэтому без внешнего участия вряд ли есть смысл вести переговоры. Украина самостоятельно не может гарантировать выполнение тех договоренностей, которые потенциально могли бы быть достигнуты в рамках переговоров», - считает посол.
Как напомнил Мирошник, Россия остается открытой к ведению переговоров по урегулированию кризиса для «достижения результата, той цели, которую перед собой поставила». Москва исходит из того, что этого можно добиться путем диалога, не допуская кровопролития, смертей и разрушений.
Ранее посол заявил, что РФ должна быть готова к длительным боевым действиям на Украине, так как страны Европы в ближайшее время не допустят урегулирования конфликта.
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