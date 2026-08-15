Эксперт назвал предполагаемый срок строительства моста на Сахалин
Возведение моста с материковой части России на Сахалин может занять от четырех лет. Об этом заявил президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин в беседе с РИА Новости.
«По первичным оценкам, строительство моста займет четыре года только ж/д и пять лет - совмещенный», - указал эксперт.
Ранее Иванкин заявлял, что длина моста может составить от 6 километров в самой узкой части пролива. Стоимость строительства совмещенной железнодорожной и автомобильной переправы оценивается в сумму до 1,1 трлн рублей.
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