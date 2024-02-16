Путин заявил, что Россия никогда не делила русских и украинцев

По его словам, российская сторона считала, что русские и украинцы – это один народ. Как указал российский лидер, абсолютное большинство жителей РФ и подавляющее большинство украинцев всегда считали, что их народы – это фактически одно и то же.

По словам Путина, антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю. Он указал на то, что после Великой Отечественной войны украинцы, которые сотрудничали с Гитлером, сбежали за границу. На них Запад и «сделал ставку».

После развала СССР к власти на Украине пришли люди, которые были настроены против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

