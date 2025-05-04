В Приморье огромные валуны упали на проезжающие машины
4 мая 202510:56
На одной из трасс в Приморском крае огромные валуны скатились со скалы на проезжающие машины, сообщил Telegram-канал «112».
По данным источника, ЧП случилось на перевале «Серебряный», расположенном между Партизанском и поселком Шкотово.
Известно, что упавшие камни повредили две машины и перекрыли движение. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на место происшествия направили спецтехнику для расчистки дороги.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Геленджике группу строителей завалило камнями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru