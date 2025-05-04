В Приморье огромные валуны упали на проезжающие машины

На одной из трасс в Приморском крае огромные валуны скатились со скалы на проезжающие машины, сообщил Telegram-канал «112».

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По данным источника, ЧП случилось на перевале «Серебряный», расположенном между Партизанском и поселком Шкотово.

Известно, что упавшие камни повредили две машины и перекрыли движение. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на место происшествия направили спецтехнику для расчистки дороги.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Геленджике группу строителей завалило камнями.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ДорогаПроисшествиеАвтомобильПриморье

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