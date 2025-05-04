В Москве в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»
4 мая 202510:26
В столичном аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер». Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Отмечается, что в воздушной гавани временно ограничены прием и отправка рейсов. По информации Telegram-канала «Mash», во «Внуково» уже задержаны минимум четыре рейса на вылет и семь — на прилет.
В прошлый раз план «Ковер» в московских аэропортах вводили 28 апреля.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 3 мая над территорией страны были уничтожены 170 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»
- СМИ: На границе Эстонии и России образовалась очередь после военных учений
- Зеленский анонсировал санкции против помогающих Москве стран
- В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»
- Аналитик заявил, что конфликт с Россией был запланирован Евросоюзом
- В Нижнем Новгороде из зоопарка сбежал волк
- В Telegram появились групповые звонки на 200 человек
- Зеленский раскритиковал Орбана за заявление о вступлении Украины в ЕС
- СМИ: Министр Минобороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая
- Президент Кубы выехал в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru