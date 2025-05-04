В Москве в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»

Отмечается, что в воздушной гавани временно ограничены прием и отправка рейсов. По информации Telegram-канала «Mash», во «Внуково» уже задержаны минимум четыре рейса на вылет и семь — на прилет.

В прошлый раз план «Ковер» в московских аэропортах вводили 28 апреля.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 3 мая над территорией страны были уничтожены 170 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».