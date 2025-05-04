В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»
4 мая 202508:30
В России могут упростить присвоение звания «Ветеран труда», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову.
По ее словам, речь идет о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. Парламентарий предложила освободить работников ОПК от требования наличия ведомственных наград. Кроме того, она выступила за снижение необходимого стажа: до 20 лет для мужчин и 15 лет для россиянок.
Ранее звание «Ветеран труда» предложили распространить на айтишников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»
- Аналитик заявил, что конфликт с Россией был запланирован Евросоюзом
- В Нижнем Новгороде из зоопарка сбежал волк
- В Telegram появились групповые звонки на 200 человек
- Зеленский раскритиковал Орбана за заявление о вступлении Украины в ЕС
- СМИ: Министр Минобороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая
- Президент Кубы выехал в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
- СМИ: У сделки по полезным ископаемым есть серьезные барьеры
- В Госдуме назвали слова Рубио о границах Украины трезвым взглядом
- Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru