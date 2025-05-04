В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»

В России могут упростить присвоение звания «Ветеран труда», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову.

По ее словам, речь идет о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. Парламентарий предложила освободить работников ОПК от требования наличия ведомственных наград. Кроме того, она выступила за снижение необходимого стажа: до 20 лет для мужчин и 15 лет для россиянок.

Ранее звание «Ветеран труда» предложили распространить на айтишников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

