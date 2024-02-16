Путин заявил, что «все легли» под украинских политиков
Российский президент Владимир Путин назвал наглым поведение антироссийски настроенных политиков Украины, которые пришли к власти после распада Советского Союза, сообщает «РЕН ТВ».
По словам главы государства, развала СССР к власти на Украине пришли политики, которые настроены против России. «Даже не важно, какая фамилия была у президента. Вели себя агрессивно, нагло и все сразу под них и легли», – отметил Путин. Он указал, что сочувствовать нацистам в РФ не собираются.
Ранее президент выразил сожаления о том, что Москва не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru