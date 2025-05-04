СМИ: В Брянской области ВСУ ударили по заводу «Стрела»

В Брянской области ВСУ реактивными системами залпового огня «Град» нанесли удар по заводу «Стрела», находящемуся в Суземском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Известно, что завод занимается производством различных электротехнических изделий.

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По данным источника, в результате обстрела на объекте произошло возгорание на территории цеха и в административном здании. Согласно предварительным данным, завод разрушен.

Канал писал, что при обстреле два сотрудника предприятия получили легкие травмы. Они работают там охранниками. Пострадавшие уже обратились за медпомощью.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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