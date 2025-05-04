СМИ: На границе Эстонии и России образовалась очередь после военных учений
4 мая 202509:32
Эстония открыла пункт пропуска в Нарве на границе с Россией, сообщает Err.
Он не работал три дня. В результате образовалась очередь. Время ожидания с эстонской стороны — до восьми часов.
30 апреля эстонские власти закрыли границу для проведения военных учений.
Ранее в Эстонии в городе Нарва, где располагается контрольно-пропускной пункт «Нарва-1», выстроилась очередь к границе с Россией. Граждане хотели попасть в РФ на Пасху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство не поддержало законопроект о признании использования ИИ при преступлениях отягчающим обстоятельством
- В Москве в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»
- СМИ: На границе Эстонии и России образовалась очередь после военных учений
- Зеленский анонсировал санкции против помогающих Москве стран
- В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»
- Аналитик заявил, что конфликт с Россией был запланирован Евросоюзом
- В Нижнем Новгороде из зоопарка сбежал волк
- В Telegram появились групповые звонки на 200 человек
- Зеленский раскритиковал Орбана за заявление о вступлении Украины в ЕС
- СМИ: Министр Минобороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru