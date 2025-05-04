СМИ: На границе Эстонии и России образовалась очередь после военных учений

Он не работал три дня. В результате образовалась очередь. Время ожидания с эстонской стороны — до восьми часов.

30 апреля эстонские власти закрыли границу для проведения военных учений.

Ранее в Эстонии в городе Нарва, где располагается контрольно-пропускной пункт «Нарва-1», выстроилась очередь к границе с Россией. Граждане хотели попасть в РФ на Пасху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

