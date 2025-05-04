Аналитик заявил, что конфликт с Россией был запланирован Евросоюзом
Европейскому союзу необходим конфликт с Москвой для продвижения своих интересов среди стран-участниц, сообщил в YouTube британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, европейские лидеры в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, используя бессмысленный конфликт с Москвой с целью ускорить этот процесс.
Меркурис считает, что для достижения планов Европы всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс.
Ранее аналитик заявил, что начав переговоры с Россией раньше, чем она создала для Украины «настоящий кризис», президент США Дональд Трамп совершил свою главную ошибку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru