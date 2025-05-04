Аналитик заявил, что конфликт с Россией был запланирован Евросоюзом

Европейскому союзу необходим конфликт с Москвой для продвижения своих интересов среди стран-участниц, сообщил в YouTube британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, европейские лидеры в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, используя бессмысленный конфликт с Москвой с целью ускорить этот процесс.

Меркурис считает, что для достижения планов Европы всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс.

Ранее аналитик заявил, что начав переговоры с Россией раньше, чем она создала для Украины «настоящий кризис», президент США Дональд Трамп совершил свою главную ошибку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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