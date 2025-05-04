Правительство не поддержало законопроект о признании использования ИИ при преступлениях отягчающим обстоятельством
В Правительстве России отказались поддерживать законопроект, который предлагал рассматривать как отягчающее обстоятельство использование ИИ при совершении преступлений.
С такой инициативой до этого вступили несколько депутатов, в том числе Яна Лантратова. Они предложили внести поправки в 63-ю статью УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание).
При этом, по информации Telegram-канала «Baza», в правительстве уже подготовили проект отзыва на законопроект, в котором меру назвали преждевременной. Чиновники подчеркнули, что вопросами законодательства в сфере информационно-коммуникационных технологий необходимо заниматься системно, а введение точечных изменений может привести к правовой неопределенности.
Отмечается, что в настоящий момент отзыв направлен на согласование в профильные ведомства.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал, что депутаты нижней палаты парламента в приоритетном порядке рассмотрят новый законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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