Правительство не поддержало законопроект о признании использования ИИ при преступлениях отягчающим обстоятельством

При этом, по информации Telegram-канала «Baza», в правительстве уже подготовили проект отзыва на законопроект, в котором меру назвали преждевременной. Чиновники подчеркнули, что вопросами законодательства в сфере информационно-коммуникационных технологий необходимо заниматься системно, а введение точечных изменений может привести к правовой неопределенности.

Отмечается, что в настоящий момент отзыв направлен на согласование в профильные ведомства.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал, что депутаты нижней палаты парламента в приоритетном порядке рассмотрят новый законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».